Menü Suche
Kommentar
Offiziell

Paris FC holt nächsten Neuzugang

Paris FC hat die Verpflichtung von Pablo Pagis (23) bekanntgegeben. Der Offensivspieler kommt vom FC Lorient und unterschreibt einen Vertrag bis 2031. In der vergangenen Saison steuerte der Franzose zehn Tore und fünf Vorlagen bei.

Unter der Anzeige geht's weiter
veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Lorient
Paris
Pablo Pagis

Weitere Infos

Lorient Logo FC Lorient
Paris Logo Paris FC
Pablo Pagis Pablo Pagis
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert