Paris FC holt nächsten Neuzugang
Paris FC hat die Verpflichtung von Pablo Pagis (23) bekanntgegeben. Der Offensivspieler kommt vom FC Lorient und unterschreibt einen Vertrag bis 2031. In der vergangenen Saison steuerte der Franzose zehn Tore und fünf Vorlagen bei.
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𝑷𝒂𝒃𝒍𝒐 𝑷𝒂𝒈𝒊𝒔 𝒆𝒔𝒕 𝑷𝒂𝒓𝒊𝒔𝒊𝒆𝒏. 💙— Paris FC (@ParisFC) July 17, 2026
Le Paris FC est fier d’annoncer l’arrivée de l’attaquant de 23 ans, en provenance du @FCLorient.
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