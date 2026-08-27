Preis steht: Atubolu absolviert Medizincheck

Der Wechsel von Noah Atubolu zu Eintracht Frankfurt wird zeitnah festgezurrt. Nach Informationen des ‚kicker‘ ist der 24-Jährige am Mittwochabend in die Mainmetropole gereist, in den kommenden Stunden soll der Medizincheck über die Bühne gehen. Auch die Vollzugsmeldung könnte noch im Laufe des Tages erfolgen.

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Atubolu soll sich der Eintracht zunächst auf Leihbasis anschließen, der Torhüter verlängerte seinen 2027 auslaufenden Vertrag beim SC Freiburg passend dazu unter der Woche um ein Jahr. Im kommenden Sommer soll dann eine Kaufpflicht greifen.

Update (10:26 Uhr): Inzwischen sind Details zur Höhe der Kaufpflicht durchgesickert. Laut ‚Sky‘ beläuft sich der Passus auf 13 Millionen Euro.

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Atubolu hatte sich früh auf einen Abschied aus dem Breisgau in diesem Sommer festgelegt, der Wunsch nach einem Transfer in die Premier League blieb allerdings unerfüllt. Hinter die komplizierte Suche nach einem neuen Klub kann aber bald ein Haken gesetzt werden, vorbehaltlich des Medinzinchecks steht die DFB-Hoffnung in der kommenden Saison bei der SGE im Kasten.