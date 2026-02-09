Verzwickte Lage: Der Stand bei Bayerns Aseko

Hannover 96 schließt nicht aus, Leihspieler Noel Aseko (20) über den Sommer hinaus halten zu können. „Es gibt Hoffnung“, äußert sich Geschäftsführer Sport Jörg Schmadtke gegenüber der ‚Bild‘ zum Stand der Dinge. Eine finale Entscheidung über die Zukunft des Zweitliga-Senkrechtstarters wird allerdings nicht vor April erwartet.

Der FC Bayern hat Aseko bis zum Ende der Saison bei 96 geparkt. Die Niedersachsen könnten ihn zwar für eine Million Euro festverpflichten, die Münchner, die perspektivisch mit dem Mittelfeldspieler planen, verfügen wiederum über die Möglichkeit, die Kaufoption per Rückkaufklausel sofort zu kontern. Dann würde Hannover zwar 1,4 Millionen Gewinn machen, würde Aseko jedoch verlieren.