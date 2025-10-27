Neue Details zu Hübers’ Horror-Verletzung

Es sickern weitere Informationen über Timo Hübers’ schlimme Knieverletzung durch. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge hat es die Kniescheibe, Bänder und Knorpel erwischt. Das genaue Ausmaß der Verletzung werde erst bei der heutigen Operation sichtbar. Klar sei aber schon jetzt, dass der 29-jährige Abwehrspieler die restliche Saison ausfällt.

Hübers hatte sich die Blessur in der Schlussphase des Bundesligaspiels zwischen Borussia Dortmund und dem 1. FC Köln (1:0) unglücklich in einem Zweikampf mit Serhou Guirassy (29) zugezogen. Einen Tag später kommunizierten die Geißböcke die Verletzung, ohne Details zu nennen, damit laut der ‚Bild‘ der konkrete Ablauf zunächst mit Hübers selbst ausgemacht werden kann.