Vor drei Jahren hat sich der FC Bayern vergeblich um Ruedi Zbinden bemüht. Im Interview mit der ‚Basler Zeitung‘ verrät der 67-Jährige, dass ihm 2023 ein Angebot des deutschen Rekordmeisters vorlag: „Von Bayern München. Ich hätte im Nachwuchsbereich einen tollen Job übernehmen können. Die Münchner machten sich aber wenig Hoffnung, mich zu verpflichten, weil ich schon so lange in Basel war. Die Verantwortlichen in München kannten mich gut, weil sie zuvor bei Red Bull Salzburg gearbeitet hatten. Und wir standen mit dem FC Basel immer ein bisschen in Konkurrenz mit Salzburg, was Personalplanung und Erfolge betrifft. Aber ich war noch nicht bereit, den FC Basel zu verlassen.“

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Zbinden war seit 1996 in diversen Funktionen für den FC Basel tätig. Der Schweizer startete als Jugendtrainer, fungierte zwischenzeitlich als Co-Trainer und Sportdirektor, arbeitete hauptsächlich aber als Chefscout in Basel. Nach 22 Titeln in 30 Jahren fand die Zusammenarbeit in diesem Sommer ein Ende.