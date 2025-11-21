Menü Suche
Palmer erleidet kuriosen Zehenbruch

von Julian Jasch
Cole Palmer ist frustiert @Maxppp

Cole Palmer hat es bitter erwischt. Chelsea-Cheftrainer Enzo Maresca bestätigte auf der heutigen Spieltagspressekonferenz, dass der Offensivstar für die kommenden Partien gegen den FC Burnley, den FC Barcelona und den FC Arsenal nicht zur Verfügung stehe.

Palmer habe sich zu Hause bei einem Unfall den Zeh gebrochen. Besonders bitter: Gerade erst hatte der englische Nationalspieler (zwölf Länderspiele) eine hartnäckige Leistenblessur auskuriert. Nun muss der 23-Jährige den nächsten Rükschlag hinnehmen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
