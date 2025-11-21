Palmer erleidet kuriosen Zehenbruch

Cole Palmer hat es bitter erwischt. Chelsea-Cheftrainer Enzo Maresca bestätigte auf der heutigen Spieltagspressekonferenz, dass der Offensivstar für die kommenden Partien gegen den FC Burnley, den FC Barcelona und den FC Arsenal nicht zur Verfügung stehe.

Unter der Anzeige geht's weiter

Palmer habe sich zu Hause bei einem Unfall den Zeh gebrochen. Besonders bitter: Gerade erst hatte der englische Nationalspieler (zwölf Länderspiele) eine hartnäckige Leistenblessur auskuriert. Nun muss der 23-Jährige den nächsten Rükschlag hinnehmen.