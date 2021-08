Mascarell wechselt zurück nach Spanien

Omar Mascarell hat einen neuen Klub gefunden. Der 28-jährige Mittelfeldspieler verlässt den FC Schalke ablösefrei und schließt sich mit sofortiger Wirkung dem spanischen Erstligisten FC Elche an. Dort wird der ehemalige Mannschaftskapitän der Knappen mit einem Vertrag bis 2022 ausgestattet.

S04-Sportdirektor Rouven Schröder erklärt: „Für Omar gilt letztlich dasselbe wie für Matija Nastasic und andere Spieler, die Verträge mit einem gewissen finanziellen Volumen besitzen, nämlich dass sie keine Zukunft in der 2. Bundesliga haben. Trotz dieser schwierigen Situation hat er sich in den vergangenen Wochen sehr professionell verhalten und die Mannschaft so gut er konnte unterstützt.“

2018 war Mascarell für zehn Millionen Euro von Real Madrid zu den Königsblauen gewechselt, nachdem Madrid ihn nach erfolgreichen zwei Jahren bei Eintracht Frankfurt zurückgekauft hatte. Für Schalke lief der Spanier in 71 Pflichtspielen auf und führte das Team in der vergangenen Saison zum Großteil als Kapitän aufs Feld. Den Gang in die zweite Liga konnte auch der Sechser nicht verhindern.