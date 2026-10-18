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Bundesliga

Bochum: Erste Rösler-Entscheidung gefallen

von Tobias Feldhoff - Quelle: WAZ
Uwe Rösler bei der PK @Maxppp

Uwe Rösler wird auch beim kommenden Heimspiel am Freitag (18:30 Uhr) gegen den VfL Wolsburg auf der Bank des VfL Bochum Platz nehmen. Die ‚WAZ‘ berichtet, dass die Klubspitze allerdings erwartet, dass zeitnah der Turnaround erfolgt.

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Zur Einordnung: Mit nur sieben Zählern aus den ersten acht Ligaspielen belegen die Bochumer Rang 16. Gestern setzte es beim 1. FC Kaiserslautern eine 0:2-Pleite. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass Rösler einen größeren Kaderumbruch zu managen hat.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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