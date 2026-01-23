Menü Suche
40-Millionen-Klausel: Sturmtank Lucca verlässt Italien

von Tobias Feldhoff
Lorenzo Lucca schießt @Maxppp

Lorenzo Lucca ist offiziell Spieler von Nottingham Forest. Der 2,01 Meter große Stürmer wechselt auf Leihbasis vom SSC Neapel zu den Tricky Trees. Für den Anschluss haben die beiden Klubs eine Kaufoption über stolze 40 Millionen Euro vereinbart.

Nottingham Forest
Neben Nottingham hatten auch Al Hilal, Besiktas, Benfica Lissabon, der FC Porto und Juventus Turin die Fühler nach Lucca ausgestreckt. Dessen Halbjahr bei Napoli verlief sehr durchwachsen, lediglich ein Treffer gelang in der Hinrunde.

Weitere Infos

Serie A
Premier League
Neapel
Nottingham
Lorenzo Lucca

