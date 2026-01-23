40-Millionen-Klausel: Sturmtank Lucca verlässt Italien

Lorenzo Lucca ist offiziell Spieler von Nottingham Forest. Der 2,01 Meter große Stürmer wechselt auf Leihbasis vom SSC Neapel zu den Tricky Trees. Für den Anschluss haben die beiden Klubs eine Kaufoption über stolze 40 Millionen Euro vereinbart.

Neben Nottingham hatten auch Al Hilal, Besiktas, Benfica Lissabon, der FC Porto und Juventus Turin die Fühler nach Lucca ausgestreckt. Dessen Halbjahr bei Napoli verlief sehr durchwachsen, lediglich ein Treffer gelang in der Hinrunde.