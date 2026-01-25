SGE erhält Angebot für Ngankam

Zweitligist Preußen Münster arbeitet an einer Leihe von Jessic Ngankam von Eintracht Frankfurt. Das berichtet ‚Sky‘. Der 25-Jährige soll bis zum Sommer dabei helfen, den Klub vor dem Abstieg in die 3. Liga zu bewahren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Neben Münster sind laut dem Bezahlsender noch weitere Vereine an dem Mittelstürmer interessiert. Eine Entscheidung sei jedoch noch nicht in Sicht. Ngankam steht noch bis 2028 bei der SGE unter Vertrag, kam aber in der bisherigen Bundesligasaison lediglich zu drei Kurzeinsätzen.