Bayerns Aseko-Idee immer konkreter

Aus Sicht des FC Bayern könnte sich ein Leihgeschäft wieder einmal auszahlen. Dieses Mal im Fall Noel Aseko, dessen Gastspiel bei Hannover 96 sehr vielversprechend verläuft.

Die Folge: Bayerns Gedanken rund um den 20-jährigen Mittelfeldspieler werden konkreter. Laut der ‚tz‘ „gibt es aktuell Überlegungen, Aseko von Hannover zurückzuholen“.

In weiser Voraussicht hatte man sich im vergangenen Sommer eine Rückkaufoption über 2,5 Millionen Euro gesichert. Sollte Hannover also die eine Million Euro teure Kaufoption ziehen, könnte man Aseko umgehend wieder zurückholen.

Offen ist allerdings zur Stunde noch, wie groß der Bayern-Bedarf im Zentrum sein wird. Leon Goretzka (30) wird zwar nach Ablauf seines Vertrags fast sicher gehen, doch Aushilfslinksverteidiger Tom Bischof (20) würde wohl wieder vermehrt ins Zentrum rücken. Die körperliche Wucht von Goretzka oder auch Aseko bringt der Ex-Hoffenheimer jedoch nicht mit.