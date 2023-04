Verlieren die Bayern Toptalent Ranos?

Hinter der Zukunft von Grant-Leon Ranos beim FC Bayern steht ein Fragezeichen. Wie der Münchner ‚Merkur‘ berichtet, finden derzeit Gespräche über eine Vertragsverlängerung des 19-jährigen Nachwuchsstürmers statt. Der Ausgang sei allerdings offen. Womöglich macht der Torjäger seinen Verbleib von der sportlichen Perspektive abhängig.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der Regionalliga geht Ranos für die zweite Mannschaft der Münchner an den Start. Dort gelangen ihm im laufenden Wettbewerb 19 Tore und acht Assists in 28 Spielen. Ende März debütierte Ranos für die armenische Nationalmannschaft. Gegen Zypern (2:2) traf der Rechtsfuß doppelt. Dass der treffsichere Youngster nun in den Profibereich drängt, ist logisch. Ob Ranos eine Chance bei den Bayern bekommt, bleibt abzuwarten.

Lese-Tipp

ManCity - FC Bayern: Die Aufstellungen