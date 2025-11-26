Schweinsteigers Wunschspieler für Bayern

Weltmeister Bastian Schweinsteiger hat sich für ein Comeback von Angelo Stiller (24) beim FC Bayern ausgesprochen. Die ‚Bild‘ zitiert die Vereinslegende der Münchner: „Angelo ist ein sehr interessanter Spieler. Ich würde ihn sehr gerne wieder beim FC Bayern sehen.“

Stiller und Schweinsteiger verbinden zwei offensichtliche Parallelen: Beide wurden in der Jugend des FCB ausgebildet und beide sind respektive waren im zentralen Mittelfeld im Einsatz. Stiller konnte sich anders als sein Vorgänger aber nicht im Profikader etablieren, reifte beim VfB Stuttgart aber immerhin zum deutschen Nationalspieler. Bei den Schwaben besitzt der gebürtige Münchner noch einen Vertrag bis 2028. Unter anderem bei Manchester United wird er immer wieder mal als Neuzugang gehandelt.