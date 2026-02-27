Menü Suche
Kompany macht Hoffnung bei Davies

von Daniel del Federico
Alphonso Davies im Training @Maxppp

Alphonso Davies könnte schon bald wieder in den Kader des FC Bayern zurückkehren. Trainer Vincent Kompany gab auf der Pressekonferenz vor dem Klassiker gegen Borussia Dortmund (Samstag, 18:30 Uhr) ein positives Update: „Bei Phonzy läuft es gut und wir schauen, was bei ihm nächste Woche passiert. Er wird für den wichtigen März-Monat auf jeden Fall da sein.“

Davies hatte sich am vergangenen Wochenende gegen Eintracht Frankfurt (3:2) einen Muskelfaserriss im hinteren rechten Oberschenkel zugezogen, absolvierte aber bereits am gestrigen Donnerstag wieder eine erste Laufeinheit. Da für den Rekordmeister in den kommenden Wochen die Achtelfinalpartien in der Champions League gegen Atalanta Bergamo anstehen, hofft man in München, den 25-Jährigen bis dahin wieder zur Verfügung zu haben.

