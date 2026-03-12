15 Millionen: Bundesliga-Dreikampf um Lenz

Ein weiterer Bundesligist streckt offenbar die Fühler nach Cajetan Lenz aus. Nach Informationen der ‚WAZ‘ hat das 19-jährige Mittelfeldtalent des VfL Bochum auch das Interesse von RB Leipzig geweckt.

Wie groß die Chancen der Sachsen stehen, ist offen. Mit Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen buhlen mindestens zwei weitere direkte Konkurrenten um die Dienste des deutschen U20-Nationalspielers. Insbesondere die SGE ist heiß auf den Zweitliga-Senkrechtstarter und will den Deal schnellstmöglich eintüten.

In Bochum läuft Lenz‘ Vertrag noch bis 2029, eine Ausstiegsklausel ist darin nicht verankert. Zuletzt wurde berichtet, dass der Ruhrpottklub eine Ablöse von 15 Millionen Euro aufruft. Dem Eigengewächs gelang in dieser Saison der Durchbruch bei den VfL-Profis, in der 2. Bundesliga stehen bereits 21 Startelf-Einsätze zu Buche.