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Bundesliga

Bleibt Vasilj in der Bundesliga?

von Daniel del Federico - Quelle: SportSport
1 min.
Nikola Vasilj im Tor des FC St. Pauli @Maxppp

Nikola Vasilj könnte der Bundesliga nach seinem feststehenden Abgang vom FC St. Pauli erhalten bleiben. Wie das bosnische ‚SportSport‘ berichtet, zeigt Mainz 05 Interesse an einer Verpflichtung des Torhüters. Da der Vertrag des 30-Jährigen keine Gültigkeit für die 2. Bundesliga besitzt, ist er im Sommer ablösefrei auf dem Markt.

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Vasilj hatte am vergangenen Wochenende nach der Partie gegen den VfL Wolfsburg (1:3), die den Abstieg der Kiezkicker besiegelte, seinen Abschied offiziell verkündet. In Mainz ist nach dem Wechsel von Daniel Batz zu Borussia Mönchengladbach ein Platz im Torwart-Team frei geworden. Die Nullfünfer sind allerdings nicht allein im Rennen: Auch der FC Brentford und Brighton & Hove Albion haben den bosnischen Nationaltorwart auf dem Zettel.

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