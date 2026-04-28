PSG gewinnt unglaubliches Torfestival | Wilde Noten für die Bayern

In einer taktisch geprägten Anfangsphase wirkten beide Teams gut organisiert und ließen nichts zu. Die Bayern hatten dabei mehr Ballbesitz und spielten sich so auch die erste große Chance in der durch Luis Díaz heraus. Bevor der Kolumbianer zum Abschluss kam, senste ihn Ex-Frankfurter Willian Pacho um. Den daraus resultierenden Elfmeter verwandelte Harry Kane (17.) eiskalt zur verdienten Führung der Gäste.

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Anschließend hatten Michael Olise (18.) und Ousmane Dembélé (24.) jeweils hochkarätige Torchancen, um etwas am Ergebnis zu drehen. Das Spiel wurde wilder – von beiden Seiten. Das spielte PSG in die Karten und so dauerte es bis zum Ausgleich durch Kvaratskhelia (25.) nicht lange. In der Folge traten die Hausherren mit breiterer Brust auf und sie setzten Bayern deutlich aktiver unter Druck.

Die Ereignisse überschlugen sich, beide Mannschaften kamen weiter zu großen Möglichkeiten. Der nächste Treffer ging wieder auf das Konto der Pariser, João Neves (34.) kam nach einer Ecke per Kopfball zum Torerfolg. Beide Teilnehmer fokussierten sich immer mehr auf ihre Angriffsreihen und insbesondere die schnellen Gegenstöße von PSG machten dem deutschen Rekordmeister zu schaffen.

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Eine Einzelaktion von Olise (41.) besorgte dann kurz vor der Halbzeit zunächst den Ausgleich, ein durch Alphonso Davies verursachter Handelfmeter in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs ermöglichte es PSG aber wieder in Führung zu gehen. Das Duell zwischen Manuel Neuer und Dembélé (45. +5) entschied der Franzose für sich – 3:2.

PSG schockt Bayern – der Rekordmeister legt nach

Nach der hektischen ersten Halbzeit gingen die zweiten 45 Minuten etwas ruhiger los. Das Spiel ähnelte der Anfangsphase. Den Torreigen eröffnete dann wieder Kvaratskhelia (56.) zum 4:2. Der Bundesligist wirkte plötzlich völlig unsortiert. Mit dem nächsten Angriff scheppert es gleich wieder. Auch Dembélé (59.) schnürt nach einem Konter über Désiré Doué seinen Doppelpack.

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Die Bayern hatten ihre Mühe, sich zu sammeln, gewannen aber die Contenance zurück. Sie ließen sich nicht hängen und sorgten mit einem Kopfballtor von Dayot Upamecano (65.) dafür, dass der Traum aufs Finale in Budapest noch nicht begraben werden musste. Und durch ein Traumtor von Díaz zum 4:5 war Bayern plötzlich wieder voll mit dabei.

Ein Lattenkracher von Senny Mayulu (87.) hätte die Rot-Weißen kurz vor Abpfiff nochmal wie ein Messerstich treffen können. Allerdings war Fortuna hier auf der Seite der deutschen Mannschaft. Die Schlussphase verlor dann etwas an Tempo, wenn es auch nicht komplett ungefährlich blieb. Neben PSG, die sich knapp durchsetzen konnten, gingen an diesem Abend auch alle Zuschauer im Stadion und vor den TV-Geräten als Sieger schlafen.

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Torfolge

0:1 Harry Kane (17.): Nach einem rüden Foul von Pacho an Díaz zeigt der Schiedsrichter auf den Punkt. Unter einem gellenden Pfeifkonzert tritt Kane zum Elfmeter an. Der Engländer bleibt abgebrüht, schickt Safonov in die falsche Ecke und schiebt rechts unten ein.

1:1 Kvicha Kvaratskhelia (25.): Kvaradona bricht dank eines starken Chipballs von Doué links außen durch und dringt in den Strafraum. Stanisic versucht die Dynamik des Georgiers aufzufangen, doch Kvaratskhelia kommt zum Abschluss und schießt sehr gut platziert ins lange Eck. Neuer kommt nicht mehr an die Kugel.

2:1 João Neves (34.): Ecke für PSG. Der Standard wird scharf von Dembélé hereingebracht. Neves setzt sich gegen Musiala durch, trifft den Ball hervorragend mit dem Kopf und lenkt das Spielgerät ins lange Eck.

2:2 Michael Olise (42.): Olise erhält den Ball vor dem Sechzehner. Vier PSG-Verteidiger umzingeln den Dribbler, bedrängen ihn aber nicht wirklich. Da lässt sich Olise nicht zweimal bitten. Er beschleunigt, legt sich die Kugel etwas vor und jagt ihn aus 15 Metern Entfernung zum Ausgleich ins Netz.

3:2 Ousmane Dembélé (45. +5): Davies berührt den Ball mit der Hand im eigenen Strafraum. Nach Eingriff des VAR zeigt der Schiedsrichter auf den Punkt. Dembélé tritt an und schießt in die rechte Ecke. Neuer hat das geahnt, kann gegen die Präzision und Kraft des Schusses aber nichts ausrichten.

4:2 Kvicha Kvaratskhelia (56.): Vitinha bringt einen tollen Ball über Bayerns letzte Kette. Hakimi hat sehr viel Wiese vor sich und kann unbedrängt in den Strafraum eindringen. Dort verpasst der Ball erst noch einige Mit- und Gegenspieler, aus dem Hintergrund kommt aber Kvaratskhelia angerauscht und besorgt den Doppelpack.

5:2 Ousmane Dembélé (59.): Die Bayern sind total unsortiert und geraten in den nächsten Konter. Doué führt die Kugel lange und tief in die Bayern-Hälfte. Dembélé wartet außen, legt den Ball auf seinen Rechten und schießt aus halblinker Position sehr platziert an den kurzen Innenpfosten. Nichts zu halten für Neuer.

5:3 Dayot Upamecano (65.): Kimmich schlägt einen Freistoß aus dem Halbfeld exzellent auf den langen Pfosten. Dort läuft Upamecano ein und trifft per Kopf zum Anschlusstreffer.

5:4 Luis Díaz (69.): Kane schlägt einen unfassbaren Traumpass auf Díaz. Der nimmt das Leder mit der Brust im Sechzehner von PSG herunter, tanzt Marquinhos aus und schießt den Ball ins Tor. Nach Überprüfung durch den Videoschiedsrichter zählt der Treffer.

Wer war euer Man of the Match beim Halbfinal-Hinspiel zwischen PSG und dem FC Bayern? Ousmane Dembélé Kvicha Kvaratskhelia Luis Díaz Michael Olise ein anderer Spieler Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Die Noten für den FC Bayern

Eingewechselt:

46‘ Konrad Laimer (3) für Alphonso Davies

78‘ Leon Goretzka (-) für Jamal Musiala

90' +3 Nicolas Jackson (-) für Aleksandar Pavlovic