Laportas Versprechen für ein „unaufhaltsames“ Barça

Joan Laporta hat nach seiner Wiederwahl als Präsident des FC Barcelona seine ehrgeizigen Zukunftspläne zu Protokoll gegeben. Bei seiner Rede dankte der 65-Jährige seinen Unterstützern, Trainer Hansi Flick sowie Sportdirektor Deco und betonte: „Dieses Ergebnis ist eindeutig und gibt uns viel Kraft, so sehr, dass es uns unaufhaltsam macht. Wir werden Barça weiterhin gegen alles und jeden verteidigen. Wir werden den wirtschaftlichen Aufschwung festigen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Laporta führte aus: „Ich freue mich sehr, dass die Fans des FC Barcelona ihre Meinung geäußert und damit ihre Unterstützung für Kontinuität bekundet haben. Sie haben uns gebeten, das Stadion fertigzustellen, das finanzielle Wachstum fortzusetzen und die wirtschaftliche Erholung zu festigen, die Mannschaft noch wettbewerbsfähiger zu machen, während La Masia weiterhin Spieler entwickelt – ein zentrales Element unseres sportlichen Projekts.“