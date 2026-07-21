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2. Bundesliga

Komplizierter Transferpoker für den KSC

von Dominik Schneider - Quelle: Sacha Tavolieri
Trainer des Karlsruher SC: Maximilian Senft @Maxppp

Der Karlsruher SC befindet sich in einem intensiven Wettstreit auf dem Transfermarkt. Wie Sacha Tavolieri berichtet, will der Zweitligist Sandro Trémoulet (26) vom serbischen Klub Radnik Surdulica verpflichten. Dem belgischen Sportjournalisten zufolge sind die Gespräche über einen Transfer bereits fortgeschritten.

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Problematisch: Auch Rapid Wien mischt kräftig mit und wirbt um den französischen Innenverteidiger. Zusätzlich soll mit KV Kortrijk jetzt auch ein Vertreter aus der Jupiler Pro League mit einer konkreten Anfrage vorstellig geworden sein.

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