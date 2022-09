Köln: Keller bestätigt Gespräche mit Zagadou

Dan-Axel Zagadou blieb der Bundesliga erhalten und steht mittlerweile beim VfB Stuttgart unter Vertrag. Wie Christian Keller bestätigt, hatte sich auch der 1. FC Köln mit dem Innenverteidiger beschäftigt. „Der Spieler war nicht in unserer Preisklasse“, so der Sportgeschäftsführer gegenüber dem ‚Geissblog‘, „als wir vor knapp drei Wochen mit dem Berater des Spielers gesprochen haben, waren wir insofern als Klub nicht interessant. Die Gespräche waren daher schnell beendet. Egal, wie gut ein Spieler ist, wollen wir ihn nur dann, wenn er darauf brennt, bei uns spielen zu dürfen.“

Zagadous Vertrag bei Borussia Dortmund lief Ende Juni aus und wurde nicht mehr verlängert. Erst am vergangenen Montag fand er mit dem VfB einen neuen Arbeitgeber. In Cannstatt unterschrieb der 23-jährige Franzose einen Vertrag bis 2026. Für den BVB war der frühere französische U21-Nationalspieler in 92 Pflichtspielen zum Einsatz gekommen.