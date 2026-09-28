Die Reaktionen auf die DFB-Pleite

In der zweiten Nations League-Partie unter Jürgen Klopp musste sich die deutsche Mannschaft mit 0:1 gegen Griechenland geschlagen geben. Im Anschluss an die Partie fanden Spieler und Trainer ehrliche Worte zur Niederlage.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Verlieren darfst du das Spiel nicht“, führte Klopp aus, der das Amt nach der WM von Julian Nagelsmann übernommen hatte, „das Ergebnis war nicht cool, das Gegentor habe ich schon sehr ungern bekommen. Das Problem ist ja, dass wir bei langen Bällen nicht gut reagiert haben. Felix darf den Zweikampf natürlich gewinnen, das Tor ist unglücklich. Sie haben eigentlich nur lang gespielt.“

Und weiter: „Fußball braucht Training, Fußball braucht Abläufe. Wir können uns nicht die Bälle holen, wo wir sie uns holen wollen und dann hoffen, dass da irgendeiner aus dem Weg geht.“ Darüber hinaus verteidigte der Bundestrainer seinen 44-Mann-Kader: „Der Plan ist in diesen zweieinhalb Wochen, so viele Informationen wie möglich zu sammeln. Man stelle sich nur mal vor, wir hätten einfach die gleiche Mannschaft hergebracht wie bei der WM. Ich weiß nicht, ob das Spiel heute so viel anders ausgesehen hätte. Aus meiner Sicht war es alternativlos, das so zu machen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

„Einfach nicht genug“

Kapitän Joshua Kimmich machte einige Punkte für Verbesserungsspielraum aus: „Insgesamt war es zu statisch, zu wenig kreativ, zu wenig Bewegung. Wir müssen uns generell überall verbessern. Das war keine gute Leistung von uns. Der Trainer macht sehr deutlich, was er von uns erwartet, jetzt liegt es an uns Spielern, einen Schritt nach vorne zu machen.“

„Um ehrlich zu sein, haben wir es einfach nicht genug gemacht“, brachte es Jonathan Tah auf den Punkt, „wir hatten ein paar Chancen. Hätten wir diese genutzt, wäre das Spiel vielleicht anders ausgegangen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Für die Partien gegen Serbien (1. Oktober) und Griechenland (4. Oktober) darf sich der zweite Kader beweisen. Aus dem ersten Ausgebot bleiben lediglich Torhüter Finn Dahmen, Rechtsverteidiger Philipp Treu, Innenverteidiger Nico Schlotterbeck, Sechser Yannik Engelhardt sowie die Offensivspieler Bambasé Conté und Serge Gnabry bei der Mannschaft.