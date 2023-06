Gündogan-Poker: Welche Rolle spielt Nagelsmann?

Manchester City will verlängern, der FC Barcelona, Arsenal, Ex-Klub Borussia Dortmund und Vereine aus Saudi-Arabien gerne ablösefrei zuschnappen. Und auch Paris St. Germain mischt mit im Poker um Ilkay Gündogan (32). Laut ‚L’Équipe‘ hat PSG die Fährte schon vor Wochen aufgenommen.

Die Franzosen sahen sich vor allem gegenüber Barça eigentlich in der Außenseiter-Rolle, könnten nun aber einen Vorteil im Gündogan-Rennen erhalten. Dem ‚L’Équipe‘-Bericht zufolge ist denkbar, dass Julian Nagelsmann die Personalie forcieren wird, sollte er denn neuer PSG-Trainer werden.

Auch der deutsche Nationalspieler könnte seine Prioritäten dann noch einmal überdenken, so die Vermutung. Noch ist all das Zukunftsmusik. Vor dem Champions League-Finale gegen Inter Mailand (Samstag, 21 Uhr) will Gündogan ohnehin keine Entscheidung treffen oder gar verkünden.

