Newcastle: Zaha soll kommen

Newcastle United will sich offenbar um Wilfried Zaha (27) bemühen, sobald der Verein an die neuen Besitzer aus Saudi Arabien übergegangen ist. Der ‚Sun‘ zufolge gehört der ivorische Angreifer von Crystal Palace zu den Wunschspielern der potenziellen Klubeigner, deren Übernahme noch immer nicht ganz in trockenen Tüchern ist.

Zahas Trainer in Newcastle soll derweil Maurizio Pochettino werden, den die Saudis ebenfalls für ihr Projekt gewinnen wollen. Dasselbe gilt für Flügelstürmer Gareth Bale (31, Real Madrid), der nach englischen Medienberichten allerdings kein Interesse an einem Transfer in den Norden Englands haben soll.