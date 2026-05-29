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Bundesliga

Neues Ziel: Bayern verhandelt Palhinha-Verkauf

Wohin die Reise für João Palhinha im Sommer geht, steht noch nicht fest. Verhandlungen zwischen dem FC Bayern und einem interessierten Klub haben aber wohl schon begonnen.

von Dominik Schneider - Quelle: A Bola
1 min.
João Palhinha freut sich über den Klassenerhalt mit Tottenham Hotspur @Maxppp

João Palhinha (30) und der FC Bayern – eine Zusammenarbeit, die unter keinem guten Stern stand. 51 Millionen Euro investierte der deutsche Rekordmeister für den portugiesischen Nationalspieler, der in der bayerischen Landeshauptstadt aber nie richtig Fuß fasste.

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Das Leihgeschäft mit Tottenham Hotspur verlief zufriedenstellend. Die Spurs besitzen eine Kaufoption über 30 Millionen Euro für den WM-Fahrer, die Bayern verhandeln derweil aber schon mit einem anderen Klub.

Laut ‚A Bola‘ wird die Spur zu Sporting Lissabon immer heißer. Für einen Wechsel zu seinem Jugendklub würde Palhinha dem Bericht zufolge sein Gehalt „bis an die äußerste Grenze“ reduzieren. Ein unterschriftsreifer Vertrag liege dem Sechser sogar schon vor, heißt es. Jetzt fehlt nur noch die Einigung mit den Bayern. Verhandlungen zwischen den Vereinen laufen bereits, so die Sportzeitung aus Portugal.

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Sporting hofft auf Rabatt

An die einst von den Münchnern an den FC Fulham gezahlte Ablöse wird Sporting aber nicht ansatzweise herankommen können. Deshalb hoffen die Portugiesen auf ein Entgegenkommen des deutschen Rekordmeisters, um eine erschwingliche Ablöse für einen Transfer auszuhandeln. Alternativ wäre auch eine Leihe mit Kaufoption möglich. Eine knifflige Angelegenheit.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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