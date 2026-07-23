Casemiro-Deal: MLS leitet Untersuchung ein

Inter Miami könnte wegen der Verpflichtung von Casemiro (34) Probleme bekommen. Wie die Major League Soccer mitteilt, wurde eine offizielle Untersuchung gegen den Messi-Klub wegen Vorwürfen der unerlaubten Abwerbung eingeleitet. Miami hatte am gestrigen Abend bekanntgegeben, den vereinslosen Brasilianer mit einem Vertrag bis zur MLS-Sprint-Saison 2027 ausgestattet zu haben, der eine Option auf Verlängerung bis Juni 2029 enthält. Die in den USA üblichen Discovery Priority-Rechte hätten jedoch bei LA Galaxy gelegen.

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Gemäß den MLS-Regeln müssen Vereine die Discovery Priority-Rechte mit jedem Team aushandeln, das einen Spieler zuvor gelistet – also quasi entdeckt – hatte, bevor sie ihn außerhalb des Drafts oder als Free Agent verpflichten. Ob es in diesem Fall zu einer Verurteilung und finanziellen oder sportlichen Sanktionen kommt, ist unklar. Zeitgleich zur Bekanntgabe des Transfers hatten beide Klubs mitgeteilt, dass „eine Einigung bezüglich der Priorität bei der Entdeckung zur Verpflichtung von Casemiro erzielt wurde“. Diese hätte allerdings zuvor der Liga übermittelt werden müssen.