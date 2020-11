United: Neue Leihe für Henderson?

Dean Henderson könnte seine Entwicklung erneut fern von Manchester United fortsetzen. Wie ‚ESPN‘ berichtet, strebt der 23-jährige Torhüter eine Leihe zur Rückrunde an, um seine Chancen auf einen Stammplatz in der englischen Nationalmannschaft zu bewahren. Im August verlängerte der Schlussmann seinen Kontrakt bei den Red Devils langfristig bis 2025 mit Option auf eine weitere Spielzeit, eine Wachablösung von David de Gea (30) zeichnete sich vor der Saison ab.

Bislang kommt Henderson allerdings nur zu drei Pflichtspieleinsätzen, zwei davon in den ersten Ausscheidungsrunden des Ligapokals. Das Eigengewächs hatte sich deutlich mehr Spielzeit versprochen. Aufgrund der unsicheren Henderson-Situation will man im Old Trafford den Verkauf des aussortierten Sergio Romero zurückstellen, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft. Der 33-jährige Argentinier würde dann bis zum Sommer zum Backup aufrücken.