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Offiziell Bundesliga

Bayern verlängern mit Eberl und Dreesen

Selbstläufer waren die Vertragsverlängerungen von Max Eberl und Jan-Christian Dreesen beim FC Bayern nicht. Schlussendlich erhalten die beiden Top-Funktionäre aber ihre neuen Verträge.

von Remo Schatz - Quelle: fcbayern.com
1 min.
Bayern-Manager Max Eberl @Maxppp

Am heutigen Dienstag stand die entscheidende Aufsichtsratsitzung beim FC Bayern an. Schon vorher zeichnete sich ab, dass Max Eberl und Jan-Christian Dreesen ihre Arbeit an der Säbener Straße fortsetzen dürfen. Dies wurde nun fixiert.

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Wie der Rekordmeister offiziell bestätigt, hat das Duo neue Verträge bis 2029 unterschrieben. Die bisherigen Arbeitspapiere wären in einem Jahr ausgelaufen.

Eberl ist seit März 2024 für die Münchner als Sportvorstand aktiv, Dreesen trat nach der Saison 2022/23 den Posten als Vorstandsvorsitzender an. „Mit Jan-Christian Dreesen, Max Eberl und Rouven Kasper (Vorstand Marketing, Anm. d. Red.) ist unser Vorstand hervorragend aufgestellt, um den FC Bayern sportlich wie wirtschaftlich weiter voranzubringen und seine Spitzenposition in Europa zu behaupten“, so Aufsichtsratchef Herbert Hainer.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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