Bayern verlängern mit Eberl und Dreesen

Am heutigen Dienstag stand die entscheidende Aufsichtsratsitzung beim FC Bayern an. Schon vorher zeichnete sich ab, dass Max Eberl und Jan-Christian Dreesen ihre Arbeit an der Säbener Straße fortsetzen dürfen. Dies wurde nun fixiert.

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Wie der Rekordmeister offiziell bestätigt, hat das Duo neue Verträge bis 2029 unterschrieben. Die bisherigen Arbeitspapiere wären in einem Jahr ausgelaufen.

𝗝𝗮𝗻-𝗖𝗵𝗿𝗶𝘀𝘁𝗶𝗮𝗻 𝗗𝗿𝗲𝗲𝘀𝗲𝗻 𝘂𝗻𝗱 𝗠𝗮𝘅 𝗘𝗯𝗲𝗿𝗹: 𝗩𝗲𝗿𝘁𝗿𝗮𝗴𝘀𝘃𝗲𝗿𝗹𝗮̈𝗻𝗴𝗲𝗿𝘂𝗻𝗴𝗲𝗻 𝗯𝗶𝘀 𝟮𝟬𝟮𝟵 🔴⚪



Angesichts der Entwicklung der vergangenen Jahre vertraut der FC Bayern auf Kontinuität und Stabilität auf seiner Führungsebene: Der Aufsichtsrat… pic.twitter.com/LqoKCWmKD1 — FC Bayern München (@FCBayern) August 25, 2026

Eberl ist seit März 2024 für die Münchner als Sportvorstand aktiv, Dreesen trat nach der Saison 2022/23 den Posten als Vorstandsvorsitzender an. „Mit Jan-Christian Dreesen, Max Eberl und Rouven Kasper (Vorstand Marketing, Anm. d. Red.) ist unser Vorstand hervorragend aufgestellt, um den FC Bayern sportlich wie wirtschaftlich weiter voranzubringen und seine Spitzenposition in Europa zu behaupten“, so Aufsichtsratchef Herbert Hainer.