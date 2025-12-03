El Mala bestätigt Transfer-Entscheidung

Bereits im vergangenen Jahr sicherte sich der 1. FC Köln die Dienste von Saïd El Mala. Nach einer Leihe bei Viktoria Köln sorgt der Offensivspieler seit diesem Sommer in der Bundesliga für Furore. Das Interesse am 19-Jährigen ist groß, bislang ist es den Kölnern aber gelungen, das Toptalent zumindest medial weitestgehend abzuschirmen.

Am heutigen Mittwoch hat sich El Mala nun erstmals seit seinem Wechsel am Geißbockheim den Fragen der Journalisten gestellt. Auf die drängendste Frage, ob er über den Winter hinaus in der Domstadt bleiben wird, hatte er eine kurze wie klare Antwort: „Ja.“

Die Gerüchte um seine Person hat der Youngster registriert, beeinflussen lassen will er sich aber nicht: „Es ist normal, wenn man ein paar Scorer als junger Spieler in der Bundesliga hat, dass mehrere Klubs kommen. Ich nehme das wahr, aber mit mir macht es nichts. Das ist eine schöne Erkenntnis und eine Belohnung für die Leistung, aber ich konzentriere mich hier auf den FC – mehr nicht.“

Allen voran die deutschen Topklubs Borussia Dortmund und der FC Bayern haben den fünffachen U21-Nationalspieler, der zuletzt auch kurze Zeit bei der A-Nationalmannschaft weilte, ins Visier genommen. Aber auch internationalen Branchenriesen wie dem FC Barcelona und Manchester City wird längst Interesse nachgesagt.