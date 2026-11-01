Malek El Mala (21), älterer Bruder von Nationalspieler Said El Mala (20), hat bei seinem Bundesliga-Debüt getroffen. Gegen Union Berlin gelang dem Angreifer nur etwas mehr fünf Minuten nach seiner Einwechslung der Treffer zum 1:1.

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Unmittelbar beteiligt war auch Bruder Said, der zuvor nach einer kurz ausgeführten Ecke den Ball in die Mitte geflankt hatte. Insgesamt war es schon der sechste Saisontreffer von Malek El Mala, der fünfmal für die U21 in der Regionalliga erfolgreich war.