Nach nur acht Spielen: Piszczek gefeuert

von Martin Schmitz - Quelle: kp-gkstychy.pl
Lukasz Piszczek an der Seitenlinie @Maxppp

Der erste Cheftrainerjob ist für Lukasz Piszczek bereits wieder beendet. Wie der polnische Zweitligist GKS Tychy bekanntgibt, wurde der 40-Jährige nach nur acht Partien bereits wieder vor die Tür gesetzt: „Der Verein und der Trainer haben sich auf die Bedingungen für die Beendigung der Zusammenarbeit geeinigt und dabei das Wohl des Vereins in den Vordergrund gestellt.“

Unter der Leitung des Ex-Dortmunders holte der Klub lediglich zwei Punkte und stürzte in der Tabelle auf den letzten Platz ab. Zusammen mit dem Trainer verlassen auch seine Assistenten Przemyslaw Gomulka und Robert Góralczyk den Verein.

