Ronaldo äußert sich zu Portugal-Abschied

Das nächste Kapitel im Skandal um Cristiano Ronaldo und die portugiesische Nationalmannschaft wird geschrieben. Jetzt hat sich der 41-jährige Megastar über Instagram zur Situation geäußert: „Nach der Pressekonferenz des Nationaltrainers und nach einem Gespräch mit dem Präsidenten der portugiesischen Fußballfederation, entschied ich mich, das Teamcamp zu verlassen.“

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Zu den Beweggründen werde er sich aber erst zu einem späteren Zeitpunkt äußern. „Zum richtigen Zeitpunkt werde ich allen Portugiesen die Gründe nennen, die mich zu meinem Abschied von der Nationalmannschaft motiviert haben“, heißt es im Statement des Torjägers weiter.