Grimaldo-Verkauf: Carro & Rolfes schon in Madrid

Mit Alejandro Grimaldo (30) selbst ist sich Atlético Madrid bereits einig. Nun arbeiten die Rojiblancos an einer Übereinkunft mit Bayer Leverkusen. Trotz Grimaldos Alters und der Tatsache, dass sein Vertrag bei der Werkself im Sommer 2027 ausläuft, sind die Bayer-Bosse dem Vernehmen nach mit einer Ablöseforderung von 25 bis 30 Millionen in den Poker gegangen.

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Leverkusens Sportgeschäftsführer Simon Rolfes begründet das recht hohe Preisschild des Linksverteidigers gegenüber dem ‚kicker‘: „Es kommt immer auch auf den Markt an. Und der Markt für Linksverteidiger ist nicht so einfach.“

Trotzdem ist es gut vorstellbar, dass sich die Klubs am Ende auf eine geringere Summe einigen. Der Transferinsider Matteo Moretto berichtete zuletzt, dass Atléticos Schmerzgrenze bei 18 bis 20 Millionen Euro inklusive Boni liegt. Laut einem Bericht der ‚as‘ wären die Leverkusener bei einem Paket aus 15 Millionen Sockelablöse und fünf Millionen an Boni einverstanden.

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Carro & Rolfes in Madrid

Der spanischen Zeitung zufolge hält sich Bayer-CEO Fernando Carro derzeit in Madrid auf, wo er einen Wohnsitz hat. Das könnte die Verhandlungen zwischen den Parteien beschleunigen. Marcos Durán berichtet derweil, dass sich neben Carro auch Rolfes zu Verhandlungen in der spanischen Hauptstadt befindet. Laut dem ‚Relevo‘-Journalisten könnte es am Dienstag oder Mittwoch zu einer kompletten Einigung kommen.