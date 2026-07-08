70 Millionen: Guimarães legt sich auf neuen Klub fest

Bruno Guimarães (28) will zum FC Arsenal wechseln. Nach Informationen von ‚The Athletic‘ hat der zentrale Mittelfeldspieler Newcastle United über seinen Wunsch informiert, den Klub zu verlassen und sich den Gunners anzuschließen.

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Zuletzt war Arsenal mit einem Angebot in Höhe von 64 Millionen Euro abgeblitzt. Nun ist der englische Meister dem Bericht zufolge bereit, seine Bemühungen weiter zu intensivieren und über 70 Millionen Euro für Guimarães hinzublättern.

Ob es bei dieser Summe zu einer Einigung zwischen den Klubs kommen würde, ist allerdings völlig unklar. Newcastle hält laut ‚The Athletic‘ aktuell an der Position fest, den brasilianischen Nationalspieler nicht abgeben zu wollen. Ob Guimarães‘ klarer Wechselwunsch die Magpies von diesem Standpunkt abrücken lässt?