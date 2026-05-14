DFB-Hoffnung: Kleindienst ist zurück

Im Saisonfinale kann auch Tim Kleindienst endlich wieder eingreifen. Trainer Eugen Polanski hat bestätigt, dass der 30-Jährige am Samstag (15:30 Uhr) gegen die TSG Hoffenheim erstmals wieder bei Borussia Mönchengladbach im Kader stehen wird. Der Stürmer konnte nach seiner Knie-OP in diesem Kalenderjahr noch nicht mitwirken.

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Überhaupt kommt Kleindienst in dieser Saison nur auf sechs Minuten Spielzeit, aufgeteilt auf drei Kurzeinsätze. „Tim ist noch nicht bei 100 Prozent, aber es ist wichtig, dieses Gefühl zu haben, wieder gesund zu sein“, so Polanski. Kleindienst macht sich trotz mangelnder Spielpraxis noch Hoffnung darauf, ein WM-Ticket zu ergattern.