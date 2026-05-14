Menü Suche
Kommentar 2
Bundesliga

DFB-Hoffnung: Kleindienst ist zurück

von Dominik Sandler
Tim Kleindienst fällt bei Borussia Mönchengladbach weiter aus @Maxppp

Im Saisonfinale kann auch Tim Kleindienst endlich wieder eingreifen. Trainer Eugen Polanski hat bestätigt, dass der 30-Jährige am Samstag (15:30 Uhr) gegen die TSG Hoffenheim erstmals wieder bei Borussia Mönchengladbach im Kader stehen wird. Der Stürmer konnte nach seiner Knie-OP in diesem Kalenderjahr noch nicht mitwirken.

Unter der Anzeige geht's weiter

Überhaupt kommt Kleindienst in dieser Saison nur auf sechs Minuten Spielzeit, aufgeteilt auf drei Kurzeinsätze. „Tim ist noch nicht bei 100 Prozent, aber es ist wichtig, dieses Gefühl zu haben, wieder gesund zu sein“, so Polanski. Kleindienst macht sich trotz mangelnder Spielpraxis noch Hoffnung darauf, ein WM-Ticket zu ergattern.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (2)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
M'gladbach
Tim Kleindienst

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
M'gladbach Logo Borussia VfL Mönchengladbach
Tim Kleindienst Tim Kleindienst
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert