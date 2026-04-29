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UEFA Champions League

Hakimi bangt um Bayern-Rückspiel

von David Hamza - Quelle: RMC
1 min.
Achraf Hakimi liegt am Boden @Maxppp

Bei Paris St. Germain muss man wider Erwarten um einen Einsatz von Achraf Hakimi (27) im Halbfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Bayern am nächsten Mittwoch (21 Uhr) bangen. Laut ‚RMC‘ haben erste Untersuchungen am heutigen Vormittag die Hoffnung zunichtegemacht, dass es sich bei den Oberschenkelproblemen des Rechtsverteidigers lediglich um Krämpfe gehandelt habe.

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Am Nachmittag sollen weitere Tests durchgeführt werden, um eine nähere Diagnose zu ermitteln. Sollte Hakimi für die Partie in München ausfallen, soll Warren Zaïre-Emery (20) seinen Platz einnehmen. Entwarnung gibt es derweil bei Linksverteidiger Nuno Mendes (23), der in der 84. Minute ausgewechselt wurde, nach aktuellem Stand aber einsatzbereit sein wird. Das Hinspiel am gestrigen Dienstag gewann PSG mit 5:4.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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