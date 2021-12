Leeds: Phillips will verlängern

Kalvin Phillips will bei seinem Jugendklub Leeds United noch lange eine prägende Rolle spielen. Angesprochen auf seinen Verbleib an der Elland Road sagte der 26-Jährige gegenüber der ‚Daily Mail‘: „Ich will mich einfach darauf konzentrieren, wieder fit zu werden. Aber ich spreche regelmäßig mit dem Besitzer. Ich will einen neuen Vertrag. Ich bin hier sehr glücklich.“ Seit Anfang Dezember muss der Rechtsfuß aufgrund einer Oberschenkelverletzung pausieren.

Am Abräumer sind dem Vernehmen nach der FC Liverpool sowie Manchester United interessiert. Der aktuelle Vertrag des Mittelfeldspielers läuft noch bis 2024. Phillips ist besonders Trainer Marcelo Bielsa dankbar, der einen großen Anteil an seiner Entwicklung hat: „Der Wechsel von der Championship in die Premier League zum englischen Spieler des Jahres hat mir die Augen geöffnet und mir klar gemacht: ‚Ich kann es schaffen.‘“ Der englische Nationalspieler hat für Leeds insgesamt 226 Pflichtspiele seit 2015 absolviert.