Nagelsmann reagiert auf Gnabry-Verletzung

Julian Nagelsmann hat sich zur schweren Muskelverletzung von DFB-Spieler Serge Gnabry geäußert. Die ‚Bild‘ zitiert den Bundestrainer: „Es tut mir sehr leid für Serge. Das ist gerade im Saisonendspurt, in dem so große und wichtige Spiele anstehen, eine ganz bittere Nachricht. Wir hatten gestern Abend Kontakt und ich habe ihm gesagt, dass wir auch in der Nationalmannschaft alle hinter ihm stehen. Wir alle werden ihn bestmöglich unterstützen, damit er so schnell wie möglich wieder auf dem Platz stehen kann. Gute Besserung, Serge.“

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Der 30-jährige Offensivspieler des FC Bayern laboriert an einem Ausriss der Adduktoren, die Weltmeisterschaft im Sommer wird der 59-fache Nationalspieler aufgrund der kalkulierten Ausfallzeit von zwei bis drei Monaten aller Voraussicht nach verpassen. In der laufenden Spielzeit kommt der Rechtsfuß auf 21 Torbeteiligungen in 37 Pflichtspielen für den deutschen Rekordmeister. Auch beim DFB-Team war Gnabry fest für das Turnier im Sommer eingeplant.