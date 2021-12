Tolisso: Wird es Real?

Die vergangenen Wochen verliefen mal wieder sinnbildlich für Corentin Tolissos Zeit beim FC Bayern. Vier Spiele lang in Folge stand der Franzose in der Startelf, bot solide bis gute Leistungen und heimste Lob von Trainer Julian Nagelsmann ein. Doch dann fiel Tolisso mal wieder mit Muskelproblemen aus und verpasste die finalen Partien vor der Winterpause.

Schon zu oft stand sein Körper dem 27-jährigen Mittelfeldspieler beim Durchbruch in München im Weg. Und so deutet alles auf eine Trennung hin. Gespräche über eine Verlängerung des auslaufenden Vertrags führen die Bayern und Tolisso aktuell nicht. Stattdessen guckt sich das Management nach potenziellen neuen Klubs um.

Wechselwunsch

Tolisso würde nach FT-Informationen gerne schon im Winter wechseln. Den Bayern käme das wohl gelegen, schließlich könnte man noch eine Ablöse einheimsen. Konkretes Interesse an einer Tolisso-Verpflichtung bekundet nach FT-Infos die AS Rom, Trainer José Mourinho wüsste den Franzosen liebend gern in seinen Reihen. Gehandelt wurden zuletzt auch immer wieder Tottenham Hotspur und Inter Mailand.

Die heißeste Spur führt aber allem Anschein nach noch ein Regal höher. Wie ‚Cadena SER‘-Journalist Bruno Alemany berichtet, geht Tolissos Umfeld davon aus, dass er zu niemand geringerem als Real Madrid wechseln wird. Mit David Alaba (29) war schon im vergangenen Sommer ein Münchner ablösefrei zu den Königlichen gewechselt, folgt mit Tolisso also der nächste?

FT-Meinung