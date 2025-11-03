Menü Suche
MLS-Anfragen für Augsburg-Stürmer

von Remo Schatz - Quelle: Sky
Philip Tietz im Trikot des FCA @Maxppp

Die Wege von Phillip Tietz und dem FC Augsburg könnten sich im Winter trennen. Wie ‚Sky‘ berichtet, liegen dem FCA-Stürmer bereits Anfrage aus der MLS vor. Ein Wechsel nach Nordamerika ist demnach eine Option für den 28-Jährigen, der unter Trainer Sandro Wagner keine tragende Rolle spielt.

Ob die Fuggerstädter einem Wintertransfer zustimmen würden, ist offen, als Indiz bezeichnet es aber der Pay-TV-Sender, dass der Bundesligist bereits nach einem Ersatz sucht. Tietz steht bei den bayrischen Schwaben noch bis 2027 unter Vertrag.

Major League Soccer
Bundesliga
Augsburg
Phillip Tietz

