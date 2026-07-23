Bericht: Neuer Stürmer für Darmstadt

Auf der Suche nach einem neuen Mittelstürmer ist der SV Darmstadt 98 offenbar in Südkorea fündig geworden. Ho-jae Lee steht laut ‚The Chosun‘ vor dem Wechsel vom südkoreanischen Erstligisten Pohang Steelers zu den Lilien. Eine grundsätzliche Einigung zwischen den Klubs sowie dem Spieler sei erzielt worden, Lee soll zeitnah für Medizincheck und Vertragsunterschrift nach Darmstadt reisen.

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Für seinen Noch-Arbeitgeber erzielte der 25-Jährige in der laufenden Saison in 19 Spielen acht Tore. Für die südkoreanische Nationalmannschaft lief der 1,92 Meter große Rechtsfuß, der bereits im Sommer 2025 am Böllenfalltor gehandelt wurde, bislang dreimal auf.