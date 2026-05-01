Neuer Job: Eichner gibt einen Hinweis

Christian Eichner hat sich zu seiner Zukunft geäußert. Im ‚Sport1‘-Interview macht der Fußballlehrer deutlich, dass für ihn sowohl eine Pause als auch ein fließender Übergang infrage kommt: „Ich kann mir beides vorstellen. Die nächste Aufgabe muss mich reizen. Ich werde nichts erzwingen.“

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Nach über sechs Jahren bricht Eichner im Sommer seine Zelte als Cheftrainer des Karlsruher SC ab. Über eine Zusammenarbeit mit dem 43-Jährigen soll man unter anderem beim 1. FC Köln und Union Berlin nachdenken. Eichner selbst lässt durchblicken: „Ich mag den deutschen Fußball. Wir unterschätzen oft unser Produkt. Ich mag Klubs mit Emotionen und Gemeinschaft, wo es für Gegner unangenehm ist. Im Bauch muss es etwas auslösen.“