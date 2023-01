Wolves holen Dawson

Die Wolverhampton Wanderes verzeichnen einen Neuzugang. Craig Dawson wechselt mit sofortiger Wirkung von West Ham United zu den Wolves. Der 32-jähriger Defensivspezialist unterzeichnet einen Zweieinhalbjahresvertrag beim Premier League-Klub.

Wolves-Sportdirektor Matt Hobbs wollte den Routinier bereits im Sommer verpflichten: „Jeder wird wissen, dass wir im letzten Fenster versucht haben, ihn zu verpflichten, und dass es am Ende nicht geklappt hat, weil der Ersatz, den West Ham im Auge hatte, nicht zustande kam. Craig wollte in den letzten sechs Monaten hierher kommen, also haben wir uns das Thema warmgehalten und sind in Kontakt geblieben.“ Nun ist es mit Verzögerung doch noch zum Wechsel gekommen.

