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La Liga

Klare Diomande-Ansage von Mourinho

von Dominik Schneider - Quelle: El Chiringuito
1 min.
José Mourinho ist The Special One @Maxppp

Bei der Verpflichtung von Yan Diomande hatte José Mourinho durchaus seine Finger im Spiel. Der Trainer von Real Madrid hat im Interview mit ‚El Chiringuito‘ verdeutlicht, dass er sich den Transfer des ehemaligen Spielers von RB Leipzig mehr als nur gewünscht hat: „Nein, ich habe nicht nach ihm gefragt, ich habe nach ihm verlangt.“

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Der 19-Jährige kostete die Königlichen im Gesamtpaket 140 Millionen Euro. Für Mourinho ein absoluter Zugewinn. Was The Special One besonders am Ivorer schätzt: „Er ist ein großartiger Spieler, der auf beiden Seiten spielen kann.“ Ab dieser Saison darf Diomande das im glorreichen Trikot der Blancos unter Beweis stellen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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