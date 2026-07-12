BVB legt sich auf Brandt-Nachfolger fest

Borussia Dortmund hat ein klares Transferziel auserkoren. Laut ‚Sky‘ gilt Konstantinos Karetsas vom KRC Genk vereinsintern als Wunschlösung für die Zehnerposition und damit als potenzieller Ersatz für Julian Brandt (30), dessen Vertrag nach sieben Jahren im Klub nicht verlängert wurde. Der griechische Nationalspieler soll sich einen Wechsel zum BVB grundsätzlich vorstellen können.

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Das Interesse der Schwarz-Gelben am 18-Jährigen ist bereits seit längerer Zeit bekannt. Schon im Mai sollen sich die Dortmunder Verantwortlichen mit dem Offensivtalent getroffen haben. Nun scheint die Personalie deutlich an Dynamik zu gewinnen. Karetsas zählt zu den spannendsten Talenten Europas und kam in der vergangenen Saison wettbewerbsübergreifend auf 49 Einsätze, drei Tore und 18 Vorlagen.

Adeyemi-Abgang als Türöffner?

Die Chancen auf einen Karetsas-Transfer könnten auch von Karim Adeyemi (24) abhängen. Der Flügelspieler steht unmittelbar vor einem Wechsel zum FC Barcelona und würde frisches Geld in die Dortmunder Kassen spülen. Dieses könnte der BVB direkt reinvestieren, denn Genk ruft für den 18-Jährigen laut ‚Sky‘ rund 35 Millionen Euro auf.

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Update (11:45 Uhr): Wie Fabrizio Romano berichtet, hat der BVB Kontakt zu Genk aufgenommen und befindet sich in Gesprächen über mögliche Transferbedingungen. Zwei Angebote haben die Belgier demzufolge bereits abgelehnt.