England vom Liverpool-Aus schockiert | PSG verhöhnt Haaland

Der Titelverteidiger ist gefallen

Sowohl im Hin- als auch im Rückspiel des Achtelfinals der Champions League musste sich der FC Liverpool Atlético Madrid geschlagen geben. Am gestrigen Mittwoch siegte der spanische Erstligist mit 3:2 nach Verlängerung. Für die englische Presse ist es wie ein Schlag ins Gesicht. Laut dem ‚Daily Express‘ ist das Team von Jürgen Klopp „rot und begraben“. Besonders Torhüter Adrián wird stark kritisiert. Schuldig am ersten Tor von Atlético machte der 33-Jährige beim zweiten Treffer von Marcos Llorente ebenfalls keine gute Figur. Für den ‚Daily Telegraph‘ befand sich Adrián „in Agonie“. Die ‚Times‘ titelt: „Liverpool ist nach eigenen Fehlern ausgeschieden“. Das Aus des FC Liverpool aus der Königsklasse nimmt England offenbar ziemlich mit.

PSG verspottet Haaland

Die 0:2-Niederlage gegen Paris St. Germain bedeutet für Borussia Dortmund das Aus in der Champions League. Als wäre dies nicht genug, verhöhnten die Spieler des französischen Hauptstadtklubs Erling Haaland – und das bereits während des Spiels. Nach dem 1:0-Treffer von Neymar setze sich der Brasilianer in Yoga-Pose auf den Rasen. Dieselbe Pose, die Haaland unter anderem beim 2:1-Siegtreffer im Hinspiel gegen die Franzosen gezeigt hatte. Beim Siegerfoto im Anschluss an die Partie folgten dem Beispiel nahezu alle PSG-Stars. Ein deutlicher Affront gegen Haaland und den BVB. Doch die Provokationen haben einen Ursprung – und der ist bei der Borussia zu suchen: Im Vorfeld des Spiels veröffentlichten die Dortmunder ein Bild, auf dem Haaland in seiner bekannten Yogahaltung zu sehen ist – und das vor dem Eiffelturm. Viele PSG-Spieler empfanden die Collage der Dortmunder als respektlos.

Spanien feiert Atlético

In Spanien wird derweil die Leistung von Atlético Madrid gelobpreist. Die Colchoneros besiegten den FC Liverpool an der Anfield Road (3:2) und knockten den amtieren Champions League-Sieger vor dessen heimischer Kulisse aus. „Heroisch“ titelt die ‚Marca‘. Drei Spieler von Atlético werden von der spanischen Presse besonders hervorgehoben: Marcos Llorente (zweifacher Torschütze und Vorlagengeber des dritten Treffers), Álvaro Morata (Schütze des Siegtreffers) und Jan Oblak. Der 27-jährige Schlussmann zeigte einmal mehr seine Klasse. Für die ‚as‘ war es „eine ruhmreiche Nacht in Anfield“. Auch die ‚Mundo Deportivo‘ zeigt sich beeindruckt: „Wahnsinn“ lautet die schlichte, aber aussagekräftige Schlagzeile.