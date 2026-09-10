Nachfolger schon da: Raums letzte RB-Saison?

Bei der WM hatte David Raum kaum die Möglichkeit, sich für einen lukrativen Premier League-Wechsel zu empfehlen. In der Folge blieb der DFB-Profi (39 Länderspiele) bei RB Leipzig. Eine finale Zukunftsentscheidung hat sich dadurch aber nur verschoben.

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Denn in Sachsen steht der Kapitän lediglich bis 2027 unter Vertrag. Insofern werden sich die Wege im Winter respektive Sommer entweder trennen oder es läuft auf eine Verlängerung hinaus.

Entsprechende Gespräche mit der Spielerseite kündigte Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer kürzlich an, dem ‚kicker‘ zufolge ist bislang aber keine Bewegung in die Personalie gekommen. Darüber hinaus wirft das Fachmagazin die Frage in den Raum, ob sich RB eine Fortführung der Zusammenarbeit „weiter leisten will“.

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Schwierige Verhandlungen vorprogrammiert

Raum war 2022 für 26 Millionen Euro von der TSG Hoffenheim nach Leipzig gewechselt und wurde damals mit einem absoluten Top-Vertrag ausgestattet, der nicht mehr dem aktuellen Gehaltsgefüge entspricht. Es dürfte sich in den Verhandlungen also schnell herauskristallisieren, inwiefern eine Übereinkunft im Bereich des Möglichen liegt.

Derweil hat man in Max Finkgräfe (22) schon einen potenziellen Raum-Ersatz in den eigenen Reihen. Mit der Entwicklung des früheren deutschen U20-Nationalspielers, der im vergangenen Jahr für vier Millionen Euro vom 1. FC Köln losgeeist wurde, sollen die RB-Verantwortlichen sehr zufrieden sein.