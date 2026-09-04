Für Diego Simeone gehört das Transfertheater der vergangenen Wochen um Julián Alvarez (26) der Vergangenheit an. Auf der heutigen Pressekonferenz kündigte der Trainer von Atlético Madrid an, dass sein argentinischer Landsmann das Kader-Comeback feiern wird: „Julián Alvarez wird morgen im Kader stehen. Er trainiert gut, und wir erwarten das Beste von ihm, genau wie von all seinen Teamkollegen.“

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Die Colchoneros treten am morgigen Samstag (16:15 Uhr) bei Athletic Bilbao um den deutschen Cheftrainer Edin Terzic an. Lange sah es so aus, als sei das Tischtuch zwischen Alvarez und seinem Arbeitgeber nachhaltig zerschnitten, nachdem der Stürmer vehement auf einen Wechsel zum FC Barcelona gedrängt hatte. Die Rojiblancos stellten sich aber entschieden gegen einen Deal mit den Katalanen.