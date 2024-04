Liverpool-Flirt Adarabioyo trifft Grundsatzentscheidung

Tosin Adarabioyo wird seine Zelte beim FC Fulham im Anschluss an die Saison abbrechen. Fabrizio Romano zufolge hat sich der englische Innenverteidiger dazu entschieden, seinen im Sommer auslaufenden Kontrakt nicht mehr zu verlängern. In der Folge kommt der 26-Jährige ablösefrei auf den Markt. Die Cottagers hätten dieses Szenario gerne vermieden, konnten den Leistungsträger aber nicht von einer Weiterführung der Zusammenarbeit überzeugen.

In den vergangenen Monaten wurde Adarabioyo unter anderem mit dem FC Liverpool in Verbindung gebracht. Die Reds sollen den 1,96 Meter großen Hünen als potenziellen Nachfolger von Abwehrchef Virgil van Dijk (32) auserkoren haben. Darüber hinaus hatte im Winter der FC Bayern die Fühler nach Adarabioyo ausgestreckt. Dass der deutsche Rekordmeister im Sommer einen erneuten Vorstoß wagt, deutet sich bislang nicht an.