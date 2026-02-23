Yamal auch nur ein Mensch | Sonderbehandlung für Messi?

Vini 2.0?

Dass Superstars wie Vinicius Junior (25) und Lamine Yamal mit ihrem Ego kein Fan von Auswechselungen sind, versteht sich von selbst. Dennoch sind die Reaktionen der Ausnahmekünstler oft fragwürdig und teils unangemessen. Am gestrigen Sonntag kam es beim 18-jährigen Yamal erneut zu einem zweifelhaften Vorfall.

Obwohl der spanische Rechtsaußen des FC Barcelona erst beim Stand von 3:0 in der 88. Minute ausgewechselt wurde, verließ er den Platz sichtlich unzufrieden und würdigte Trainer Hansi Flick keines Blickes. Dieser nahm die Aktion jedoch gelassen, wie er auf der Pressekonferenz durchblicken ließ: „Sie überbewerten alles, was Lamine tut. Ich habe kein Problem mit seiner Reaktion, er ist auch nur ein Mensch. Auch andere Spieler verdienen es zu spielen, das ist alles.“ Auch wenn er es lässig wegmoderiert, ist es nicht das letzte Mal, dass sich Flick mit den Launen seines Stars auseinandersetzen muss.

Ehrfurcht pur

Eigentlich ist Lionel Messi als eher besonnene Persönlichkeit bekannt. Nach der gestrigen 0:3-Niederlage von Inter Miami gegen den Los Angeles FC gab es für den 38-jährigen Ausnahmekönner jedoch kein Halten mehr. Ein Video zeigt, wie Messi – trotz Zurückhalten seines Teamkollegen Luis Suárez – durch eine Tür geht, die Richtung Schiedsrichterkabine führt. Ein Fehlverhalten, das vermutlich für jeden anderen Spieler eine saftige Strafe nach sich gezogen hätte.

Lione l Messi salió molesto con el arbitraje tras la goleada de LAFC 3-0 ante Inter de Miami. #messi #intermiami pic.twitter.com/NiOlzYVKrW — Giovanni Guerrero (@gioxguerrero) February 22, 2026

Doch nicht für Messi. „Nach Rücksprache mit den Spieloffiziellen können wir bestätigen, dass Lionel Messi die Schiedsrichterkabine nicht betreten hat“, so Chris Rivett, Kommunikationsdirektor der Professional Referee Organization, gegenüber ‚The Athletic‘. Das Video zeigt jedoch klar, wie Messi durch die Tür geht. Auch wenn der Argentinier die Schiedsrichterkabine letztendlich wohl nicht betreten hat, wurde es zu seinen Gunsten ausgelegt. In der Vergangenheit waren nämlich schon andere Spieler wie Matt Miazga für ein ähnliches Verhalten mehrere Spiele gesperrt worden. Der 196-fache Nationalspieler hingegen kommt ganz ohne Strafe davon. Gibt es einen Messi-Bonus?