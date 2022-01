Barça: Die Stürmersuche konkretisiert sich

Eigentlich schien alles darauf hinauszulaufen, dass Álvaro Morata der neue Mittelstürmer beim FC Barcelona wird. Atlético Madrid, das den 29-jährigen Spanier derzeit an Juventus Turin verliehen hat, will den direkten Konkurrenten aber ungerne bereichern und so sind die Katalanen gezwungen, andere Wege einzuschlagen.

Wie die ‚Mundo Deportivo‘ und die ‚Sport‘ übereinstimmend berichten, führt die heißeste Spur mittlerweile zu Pierre-Emerick Aubameyang (32). Der beim FC Arsenal in Ungnade gefallene Gabuner soll als Leihspieler nach Barcelona kommen, ein konkretes Angebot wurde bereits abgegeben. Laut dem Journalisten Gerard Romero hat Barça mit dem Stürmer sogar schon eine Übereinkunft erzielt.

Einig sind die Quellen sich aber in einem anderen Punkt: Ob der Deal am Ende klappt, hängt maßgeblich von Ousmane Dembélé ab. Denn nur wenn Barça den 24-jährigen Flügelstürmer noch abgeben kann, ist genug Geld für Aubameyangs Verpflichtung da. Die Zeit drängt, am Montag schließt das Transferfenster.